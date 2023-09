F1: Fia, tutte le scuderie hanno rispettato il budget cap nel 2022

Settembre 5, 2023

Parigi, 5 set. – (Adnkronos) – Il budget cap 2022 è stato rispettato da tutti i team di Formula 1. Lo annuncia la Fia (Federazione internazionale dell’automobile) con una nota ufficiale. Il tetto ai costi era fissato a 140 milioni di dollari, al netto dei ritocchi per l’inflazione degli imprevisti legati a incidenti e costi dei ricambi, e comprendeva tra le voci di spesa i costi del personale, le spese per la costruzione e lo sviluppo della monoposto.

“La Fia conferma che la sua divisione che controlla il tetto ai costi ha completato la revisione della documentazione presentata da ciascun team che ha partecipato al Mondiale di F1 del 2022 con riferimento all’intero anno 2022 -si legge nel comunicato-. La FIA Cost Cap Administration ha rilasciato certificati di conformità a tutti i 10 partecipanti. La revisione è stata un processo intenso e approfondito, iniziato con un’analisi dettagliata della documentazione presentata dai concorrenti. Inoltre, è stato effettuato un controllo di tutte le attività non legate alla F1 intraprese dai team, comprensive di molteplici visite in loco alle strutture dei team e attente procedure di audit per valutare la conformità con i regolamenti finanziari. Tutti i team hanno agito con uno spirito di buona fede e cooperazione durante l’intero processo”.