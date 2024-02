F1: Gmbh Red Bull, ‘accuse ad Horner respinte da indagine indipendente, resta a capo Team’

Febbraio 28, 2024

Roma, 28 feb. (Adnkronos) – “Horner confermato a capo del team Red Bull”. Lo spiega la Red Bull Gmbh che ha rilasciato una dichiarazione su Christian Horner dopo che il 50enne dirigente britannico è finito sotto indagine interna a seguito delle accuse per “comportamenti inappropriati” nei confronti di una dipendente. “L’indagine indipendente sulle accuse mosse contro Horner è completa e la Red Bull può confermare che la denuncia è stata respinta. Il denunciante ha diritto al ricorso. La Red Bull è fiduciosa che l’indagine sia stata giusta, rigorosa e imparziale”, ha spiegato la casa madre in una nota.

“Il rapporto dell’indagine è confidenziale e contiene informazioni private delle parti e di terzi che hanno collaborato all’indagine, pertanto non commenteremo ulteriormente per rispetto di tutti gli interessati. Red Bull continuerà a impegnarsi per soddisfare i più alti standard sul posto di lavoro”, conclude Gmbh.