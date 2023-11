F1: Gp Abu Dhabi, Leclerc il più veloce nelle seconde libere davanti a Norris e Verstappen

Novembre 24, 2023

Abu Dhabi, 24 nov. -(Adnkronos) – Charles Leclerc è il più veloce nella seconda sessione di prove libere del Gp di Abu Dhabi. Il monegasco della Ferrari gira in 1’24″809 precedendo l’inglese della McLaren Lando Norris (1’24″852) e il campione del mondo, l’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’24″982). In questa seconda sessione si è corso poco a seguito delle interruzioni per gli incidenti, per fortuna senza conseguenze, dello spagnolo della Ferrari Carlos Sainz e del tedesco della Haas Hulkenberg.