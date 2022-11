F1: Gp Abu Dhabi, Verstappen in pole davanti a Perez e Leclerc

Novembre 19, 2022

Abu Dhabi, 19 nov. (Adnkronos) – Prima fila tutta Red Bull nel Gp di F1 di Abu Dhabi, ultimo appuntamento del mondiale. Il campione del mondo Max Verstappen ha chiuso in pole position con il tempo di 1.23.824 precedendo il compsgno di squadra Sergio Perez e le due Ferrari. Terzo Charles Leclerc e quarto Carlos Sainz per una seconda fila tutta rossa, davanti alle due Mercedes di Lewis Hamilton e Gerofe Russell in terza fila. Settimo tempo per Lando Norris, seguito da Esteban Ocon, mentre Sebastian Vettel, all’ultima gara della carriera, partirà nono, davanti a Daniel Ricciardo.