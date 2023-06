F1: Gp Austria, Leclerc sfida Verstappen per la sprint, in quota la Ferrari cerca il colpaccio

Giugno 30, 2023

Spielberg, 30 giu. – (Adnkronos) – Il Red Bull Ring è la casa di Max Verstappen e il suo team, che arrivano favoriti nel Gran Premio d’Austria anche per la Sprint del sabato. L’olandese è candidato principale per portare a casa anche nella mini-gara della vigilia: la sua vittoria è vista a 1,44 su William Hill e 1,55 su Stanleybet.it. Lontana la Ferrari, che proverà il colpaccio: il successo di Charles Leclerc è offerto a 5,50, mentre quello di Carlos Sainz è alto a 25. Buone chance anche per un ex del Cavallino come Fernando Alonso, proposto a 7,50 assieme all’altra Red Bull di Sergio Perez. Una vittoria di Lewis Hamilton paga 10 volte la posta, con l’altra Mercedes di George Russell a quota 20.