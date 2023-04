F1, GP Azerbaijan, Red Bull senza rivali a Baku, Ferrari dietro anche alle Mercedes

Aprile 27, 2023

Baku, 27 apr. – (Adnkronos) – Dopo quattro settimane di pausa, torna il mondiale di F1 con il GP di Azerbaijan, quarto appuntamento del 2023. Si corre, quindi, sul circuito cittadino di Baku, dove si terrà anche la prima Sprint Race stagionale, con la nuova formula che prevede anche una qualifica dedicata, ovvero la Sprint Shootout. Max Verstappen è pronto a confermarsi ancora davanti a tutti: secondo gli esperti di William Hill e 888sport, infatti, il pilota olandese è favorito per la vittoria, rispettivamente a 1,36 e 1,40. Segue a distanza il compagno di scuderia Sergio Perez, a 5,50. Con tre terzi posti consecutivi, Fernando Alonso è stato fin qui l’unico a tenere il passo delle Red Bull: un suo trionfo (che in carriera gli manca da dieci anni), oscilla tra 12 e 13.

Decisamente più lontane le Ferrari, che in quota vengono superate persino dalle Mercedes: la vittoria di Lewis Hamilton paga 13 volte la posta giocata, mentre quella di George Russell 29, alla pari con Charles Leclerc; la seconda vittoria in carriera di Carlos Sainz, invece, è a quota 41. Interessante anche la giocata “Testa a Testa”, tra compagni di scuderia: in questo caso, Charles Leclerc è destinato a precedere Carlos Sainz al traguardo, rispettivamente a 1,50 e 2,60; Max Verstappen è poi favorito su Sergio Perez (1,30 contro 3,50), e Lewis Hamilton su George Russell (1,75 contro 2,08).