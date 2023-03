F1: Gp Bahrain, Alonso leader nelle seconde libere davanti alle Red Bull e Leclerc 4°

Marzo 3, 2023

Sakhir, 3 mar. – (Adnkronos) – Fernando Alonso ottiene il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del Gp del Bahrain, gara d’apertura del mondiale di F1. Lo spagnolo dell’Aston Martin gira in 1’30″907. Ottimo sul giro secco ma anche un buon passo gara per il due volte iridato, che si candida per un posto sul podio di Sakhir. Alle sue spalle le due Red Bull dell’olandese Max Verstappen (1’31″076) e del messicano Sergio Perez (1’31″078). Per la Ferrari il monegasco Charles Leclerc (1’31″367) è quarto, molto più indietro lo spagnolo Carlos Sainz (14°) a oltre un secondo da Alonso.