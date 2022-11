Novembre 13, 2022

San Paolo, 13 nov. -(Adnkronos) – Incidente al primo giro del Gp del Brasile tra il danese della Haas Kevin Magnussen e l’australiano della McLaren Daniel Ricciardo e safety-car in pista. In testa alla gara c’è l’inglese della Mercedes George Russell davanti al connazionale e compagno di squadra Lewis Hamilton, a seguire le due Red Bull dell’olandese Max Verstappen e del messicano Sergio Perez. Sesto e settimo posto per le due Ferrari del monegasco Charles Leclerc e dello spagnolo Carlos Sainz.