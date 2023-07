F1: Gp Budapest, pole di Hamilton davanti a Verstappen e Norris

Luglio 22, 2023

Budapest, 22 lug. (Adnkronos) – Un super Lewis Hamilton conquista la pole position nel Gp di Budapest in Ungheria con il tempo di 1:16.609, beffando nel finale per 3 millesimi la Red Bull di Max Verstappen. Per l’inglese è la nona pole sull’Hungaroring. Terzo tempo per la McLaren di Lando Norris che precede il compagno di squadra Oscar Piatri. Molto bene anche l’Alfa Romeo che chiude in quinta posizione in griglia per Guanyu Zhou che precede la Ferrari di Charles Leclerc e l’altra Alfa di Valterri Bottas. A chiudere la top ten l’Aston Martin di Fernando Alonso, l’altra Red Bull di Sergio Perez e la Haas di Nico Hulkenberg. Partirà invece 11esima l’altra rossa di Carlos Sainz, solo 18esima la Mercedes di George Russell.