F1: Gp Canada, Verstappen torna al successo davanti a Norris e Russell

9 Giugno 2024

Montreal, 9 giu. (Adnkronos) – La Red Bull di Max Verstappen torna al successo nel Gp del Canada di F1 sul circuito cittadino di Montreal. Una gara complicata per via delle condizioni atmosferiche che l’olandese ha gestito al meglio precedendo sul traguardo la McLaren di Lando Norris e la Mercedes di George Russell. Ai piedi del podio l’altra Mercedes di Lewis Hamilton che ha messo a segno nel finale il giro veloce. Disastro Ferrari con i due piloti Charles Leclerc e Carlos Sainz ritirati dopo vari problemi nel week end e in gara. Ritiro anche per la Red Bull di Sergio Perez, mentre la McLaren di Oscar Piatri chiude quinta davanti alle due Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Ottavo posto per Daniel Ricciardo mentre chiudono la top ten le due Alpine di Gasly e Ocon