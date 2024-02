F1: Gp Giappone in calendario fino al 2029

Febbraio 2, 2024

Roma, 2 feb. – (Adnkronos) – La F1 ha annunciato oggi un’estensione di cinque anni del Gp del Giappone che si terrà a Suzuka fino al 2029. “Suzuka è un circuito speciale e parte del tessuto dello sport, quindi sono lieto che la F1 continuerà a correre lì fino almeno al 2029 -dice il Ceo della F1, Stefano Domenicali-. Mentre ci prepariamo a tornare in Giappone prima del solito in questa stagione, vorrei esprimere la mia enorme gratitudine al promotore e al team di Honda MobilityLand per aver sostenuto il nostro sforzo verso una maggiore razionalizzazione del calendario. I nostri fan in Giappone abbracciano la Formula 1 con una passione unica. Non vedo l’ora di lavorare con il promotore per dare ai fan l’esperienza che meritano per gli anni a venire”.