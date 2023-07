F1: Gp Gran Bretagna, Verstappen il più veloce nelle prime libere e Leclerc 5°

Luglio 7, 2023

Sliverstone, 7 lug. – (Adnkronos) – Il bicampione del mondo in carica e leader iridato Max Verstappen chiude al comando la prima sessione di libere del Gp di Gran Bretagna a Silverstone. L’olandese della Red Bull gira in 1’28″600 precedendo il messicano Sergio Perez (1’29″048), suo compagno di squadra, il britannico della Williams Alexander Albon (1’29″089) e lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso (1’29″268). Al quinto e settimo posto le due Ferrari rispettivamente con il monegasco Charles Leclerc (1’29″280) e con lo spagnolo Carlos Sainz (1’29″357). Si torna in pista alle 17.