Luglio 7, 2023

Silverstone, 7 lug. – (Adnkronos) – Il bicampione del mondo in carica e leader iridato Max Verstappen è il più veloce anche nelle seconde libere del Gp di Gran Bretagna a Silverstone. L’olandese della Red Bull gira in 1’28″078 precedendo lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz (1’28″100) e il britannico della Williams Alexander Albon (1’28″296). Si ferma invece l’altra Rossa quella del monegasco Charles Leclerc che non è sceso in pista nel pomeriggio a causa di un problema elettrico.