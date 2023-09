F1: Gp Italia, Verstappen precede Sainz nelle prime prove libere

Settembre 1, 2023

Monza, 1 set. – (Adnkronos) – Il campione del mondo in carica e leader iridato Max Verstappen subito in testa nelle prime prove libere del Gp d’Italia a Monza. L’olandese della Red Bull gira in 1’22″657, precedendo la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz (1’22″703) e il messicano Sergio Perez (1’22″834). Quarto tempo per l’altra Rossa del monegasco Charles Leclerc (1’22″966) che si lascia alle spalle l’inglese della Mercedes George Russell (1’23″189) e lo spagnolo dell’Aston Martin Fernando Alonso (1’23″214). Qualche problema di porpoising per molti legato all’ala a basso carico. Si torna a girare alle 17 per le seconde libere.