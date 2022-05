F1: Gp Miami, Perez precede Leclerc e Verstappen nelle terze libere

Maggio 7, 2022

Miami, 7 mag. – (Adnkronos) – Terza e ultima sessione di prove libere del Gp di Miami nel segno della Red Bull. Il messicano Sergio Perez è primo in 1’30″304 davanti alla Ferrari del monegasco Charles Leclerc (1’30″498) e all’olandese Max Verstappen (1’30″649), con l’altra Red Bull. Sessione interrotta per una decina di minuti per l’incidente del francese Paul Ocon a muro con l’Alpine nello stesso punto in cui ieri ha sbattuto lo spagnolo della Ferrari Carlos Sainz, oggi solo settimo in 1’31″172. Alle 22 verrà assegnata la quinta pole della stagione.