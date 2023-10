F1: Gp Qatar, Sainz e Perez fuori nel Q2, Hamilton il più veloce e Leclerc 8°

Ottobre 6, 2023

Losail, 6 ott. – (Adnkronos) – Carlos Sainz eliminato nel Q2 del Gp del Qatar. Il pilota spagnolo della Ferrari fa segnare il 12° tempo in 1’25″328 e non rientra tra i dieci che si giocheranno la pole position, così come il messicano della Red Bull Sergio Perez, solo 13° con il tempo di 1’25″462. Il più veloce nel Q2 è l’inglese della Mercedes Lewis Hamilton (1’24″381) davanti all’olandese della Red Bull Max Verstappen (1’24″483). Ottavo tempo per il monegasco della Ferrari Charles Leclerc (1’25″079).