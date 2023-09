F1: Gp Singapore, capolavoro Sainz vince davanti a Norris e Hamilton

Settembre 17, 2023

Singapore, 17 set. (Adnkronos) – Vittoria capolavoro della Ferrari di Carlos Sainz. Lo spagnolo corre una grandissima gara nel Gp di Singapore e vince soffrendo sul circuito cittadino di Marina Bay. Il ferrarista, partito dalla pole, ha risposto a tutti gli attacchi degli avversari e nel finale si è ritrovato con le gomme quasi finite con dietro un trenino composto dalla McLaren di Lando Norris e le due Mercedes di George Russell e Lewis Hamilton, ma all’ultimo giro un errore di Russel, che finisce contro il muro quando era alle spalle di Norris e sul podio, spalanca le porte al successo del ferrarista che aveva lasciato usare il drs a Norris per tenere a distanza le frecce d’argento. Alla fine Norris e Hamilton chiudono sul podio e quarto arriva l’altra Ferrari di Charles Leclerc che precede la Red Bull di Max Verstappen. La rossa torna a vincere un Gp, come non le capitava dal Gp dell’Austria 2022 con Leclerc, è la prima vittoria del team principal Vasseur.