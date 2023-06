F1 Gp Spagna 2023, Verstappen trionfa e Ferrari lontane

Giugno 4, 2023

Barcellona, 4 giu. (Adnkronos) – Max Verstappen vince il Gp di Spagna, settimo appuntamento del Mondiale 2023 di Formula 1, e continua a dominare la stagione. La Ferrari si accontenta del quinto posto di Carlos Sainz mentre Charles Leclerc è solo undicesimo. Il pilota olandese della Red Bull, al quinto successo stagionale e al 40esimo della cerriera, dopo la pole trionfa a Montmelò dominando la gara dall’inizio alla fine e aggiungendo come ciliegina anche il giro veloce. Il campione del mondo e leader iridato precede le due Mercedes di Lewis Hamilton e George Russell. Alle spalle dei due piloti britannici, quarta l’altra Red Bull del messicano Sergio Perez e quinta la Ferrari dello spagnolo Carlos Sainz, partito dalla seconda posizione e protagonista di una gara caratterizzata da diverse difficoltà.

Seguono le due Aston Martin di Lance Stroll e di Fernando Alonso, mai veramente in corse per le posizioni di vertice, ottavo posto per l’Alpine di Esteban Ocon e nona l’Alfa Romeo di Zhou Guanyu. Chiude la top ten l’Alpine di Pierre Gasly, mentre Charles Leclerc con l’altra Ferrari, partito dalla pit-lane, non va a punti e chiude solo 11esimo. Male anche le McLaren con Oscar Piastri 13esimo e Lando Norris, partito dalla terza posizione, che chiude 17esimo.

Verstappen sale a 170 punti in classifica mondiale piloti, sempre più solo al vertice. Secondo Perez con 117 e terzo Alonso a 99. Seguono i due piloti Mercedes con Hamilton quarto a 87 punti e Russell quinto con 65. Staccate le due Ferrari: Sainz sesto a 58 punti e Leclerc settimo con 42 punti.

“E’ un grande piacere guidare una macchina come questa e l’ho dimostrato anche oggi. Abbiamo avuto diverse strategie in pista e la nostra è stata quella giusta. Io avevo la mescola più dura e al primo giro andare all’esterno rispetto a Sainz non è stato facile, ma è andata bene. Questo tipo di lavoro è ciò che voglio vedere da parte di tutto il team, con l’augurio di continuare così nel corso dell’anno”, l’analisi di Verstappen alla fine dell’ennesima giornata da incorniciare.