F1: Gp Spagna, Leclerc si ritira al 28esimo giro

Maggio 22, 2022

Montmelò, 22 mag. (Adnkronos) – Problema improvviso nel corso del 28esimo giro per la Ferrari di Charles Leclerc che ha costretto il pilota monegasco della rossa al ritiro quando era nettamente in testa al Gp di Spagna. La Red Bull di Max Verstappen rientra subito ai box per tentare di avere una gomma nuova per giocarsi la vittoria finale. In testa alla gara la Mercedes di George Russell davanti alla Red Bull di Sergio Perez. Terza l’Alfa Romeo di Valterri Bottas, seguito da Max Verstappen e dalla Ferrari di Carlos Sainz.