F1: Gp Usa, Verstappen inarrestabile vince davanti ad Hamilton e Norris

Ottobre 22, 2023

Austin, 22 ott. (Adnkronos) – Inarrestabile Max Verstappen. L’olandese della Red Bull dopo la Sprint vince anche il Gp degli Stati Uniti sul circuito di Austin in Texas, 18esima gara sulle 22 del mondiale di F1 e 50esimo successo nel circus. Gara perfetta, in rimonta, dopo la partenza dalla sesta posizione, per il campione del mondo che con pazienza ha conquistato le posizioni fino alla vetta per poi chiudere in tranquillità, lasciando la lotta per il podio dietro di se.

Sul secondo gradino, dopo una gara molto combattuta, si piazza la Mercedes di Lewis Hamilton che ha la meglio sulla McLaren di Lando Norris che in partenza era riuscito a prendere subito la vetta bruciando in avvio la Ferrari di Charles Leclerc. Il monegasco, prova ad arrivare sul podio, ma si deve alla fine accontentare della sesta posizione, probabilmente per qualche problema alla monoposto, passato sia dal compagno Carlos Sainz quarto che dalla Red Bull di Sergio Perez. Bello comunque il duello, anche se impari, intorno al 12esimo giro con la Red Bull di Verstappen che attacca la Ferrari del monegasco e nel corpo a corpo entrambi vanno quasi fuori ma poi la Red Bull ha la meglio.

Nel finale Sainz vede che Norris sta rallentando ne ha di più di Leclerc e lo passa. Poi anche Perez riesce a superare la rossa e piazzarsi al quinto posto. Chiudono la top ten la Mercedes di George Russell settimo, l’Alpine di Pierre Gasly, l’Aston Martin di Stroll e decima l’Alpha Tauri di Tsunoda.