F1: Hamilton, ‘concentrato sulla Mercedes, vogliamo tornare al nostro livello’

Febbraio 14, 2024

Roma, 14 feb. – (Adnkronos) – “Al momento sono concentrato sul mio 12° anno con il team, per me è un privilegio lavorare con questo gruppo di persone ed è esaltante vedere la macchina prendere forma. Ci alleniamo e siamo concentrati per riportare il team ai livelli a cui eravamo, sono stati anni difficili ma che ci hanno fatto serrare le fila. Ora è importante comprendere la macchina, le sensazioni che ci darà in pista e capire cosa aspettarci”. Queste la parole di Lewis Hamilton nel giorno della presentazione della Mercedes W15, l’ultima freccia d’argento che guiderà prima del passaggio in Ferrari dalla prossima stagione.