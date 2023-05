Maggio 25, 2023

Montecarlo, 25 mag. -(Adnkronos) – Futuro in Ferrari? “Solo speculazioni, il mio team sta lavorando per la definizione della trattativa sul nuovo contratto con la Mercedes e ci siamo. La Ferrari non mi ha cercato”. Così Lewis Hamilton in conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp di Montecarlo.