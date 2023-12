F1: Kick acquisisce i diritti sul nome del telaio Sauber per il Mondiale 2024

Dicembre 15, 2023

Hinwil, 15 dic. – (Adnkronos) – La scuderia Sauber, con un comunicato sul proprio sito ufficiale, ha annunciato che l’attuale partner principale del team, Kick.com, ha acquisito i diritti sul nome del telaio per il mondiale, che sarà conosciuto come KICK Sauber C44. Il nuovo nome della squadra per le prossime due stagioni, dopo la fine del rapporto con Alfa Romeo, sarà pubblicato nella prossima Entry List Fia.

“Il marchio di Kick.com è già apparso in modo visibile sulla carrozzeria della C43 del F1 Team in gare selezionate quest’anno -si legge nella nota della scuderia svizzera- essendo stato annunciato come partner principale all’inizio della stagione di F1 2023. L’annuncio di oggi approfondisce ulteriormente i forti legami tra il Team F1 e la piattaforma di streaming che ha registrato un’enorme crescita esponenziale dal suo lancio lo scorso anno. Rivolto a un pubblico globale sin dal suo lancio nell’ottobre 2022, Kick è incentrato su un modello “creator-first” basato sul sistema di entrate dagli abbonamenti più gratificante del settore, una divisione 95-5 in cui i creatori tratterranno il 95% delle loro entrate. Questo approccio, insieme ai contenuti accattivanti creati da un cast crescente di creatori che includono alcuni dei più grandi nomi dello streaming e headliner del settore, ha portato Kick.com a raggiungere l’incredibile cifra di 22 milioni di utenti registrati dal suo lancio, con migliaia di persone che affollano la piattaforma ogni anno. giorno”.