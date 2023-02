F1: la Williams si presenta, svelata la livrea della FW45

Febbraio 6, 2023

Roma, 6 feb. – (Adnkronos) – Dopo Haas e Red Bull, anche la Williams ha presentato la monoposto per il Mondiale di F1 2023. Come nei due casi precedenti, però, si tratta della sola livrea della macchina che vedremo in pista nei test di fine febbraio in Bahrain con Alexander Albon e il rookie Logan Sargeant. La vettura è la FW45 e l’obiettivo del team è ovviamente quello di andare oltre la decima posizione con cui è stato chiuso il 2022. La novità della colorazione 2023 è data da “Gulf”, sponsor che fino allo scorso anno era in pista con McLaren.