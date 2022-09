F1: Leclerc, ‘abbiamo capito cosa è successo a Spa, in Olanda sarà diverso’

Settembre 1, 2022

Zandvoort, 1 set. – (Adnkronos) – “Abbiamo qualche idea di quello che è successo a Spa, ma qui in Olanda sarà totalmente diverso”. Lo dice Charles Leclerc nel giovedì che apre il fine settimana del Gp d’Olanda Zandvoort. “Dobbiamo però avere chiara la situazione – ha aggiunto il ferrarista – perché a Monza potremmo ritrovare una situazione simile a quella del Belgio”.

“E’ importante in chiave 2023, ma soprattutto per quest’anno tornare vicini a Red Bull e vincere. Partiamo col voler vincere qui a casa di Max, poi a Monza. Dobbiamo chiudere al meglio questa stagione pensando gara per gara”, conclude il 24enne monegasco.