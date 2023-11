F1: Leclerc, ‘al momento non abbiamo la macchina per trasformare la pole in vittoria’

Novembre 2, 2023

San Paolo, 2 nov. – (Adnkronos) – “La terza pole position consecutiva sarebbe importante, ma la domenica resta sempre la priorità perché per quanto mi riguarda è lì che si fanno i punti, ed è su questo che ci stiamo concentrando. Vogliamo trovare delle soluzioni che ci consentano di vincere. Preferirei arrivare primo in gara che conquistare un’altra pole, anche se al momento non abbiamo la macchina per trasformare le pole in risultati importanti in gara. È molto difficile prevedere come andrà questo weekend, specialmente trattandosi di un fine settimana Sprint. Sarà importantissimo fare delle buone prove libere e raccogliere più informazioni possibili“. Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc nella conferenza stampa piloti alla vigilia del fine settimana del Gp del Brasile.