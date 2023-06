F1: Leclerc, ‘bella sensazione tornare in prima fila’

Giugno 30, 2023

Spielberg, 30 giu. – (Adnkronos) – “Bella sensazione avere delle qualifiche pulite e tornare di nuovo in prima fila. Le mie sensazioni sono andate migliorando nelle ultime due gare. Poi in Q1 e Q2 ho cercato di costruire il giro da fare poi nel Q3. Sono riuscito a mettere insieme tutto quello che volevo proprio nell’ultimo giro e sono riuscito ad arrivare molto vicino a Max, ma non è bastato. Non ci aspettavamo di essere così vicini alla Red Bull ed è un buon risultato. Ringrazio tutti i ragazzi in fabbrica. Sono solo qualifiche, ma il lavoro che hanno fatto nelle ultime due-tre settimane per portare il pacchetto in anticipo rispetto ai programmi è stato impressionante”. Così Charles Leclerc dopo il 2° posto nelle qualifiche del Gp d’Austria.

“Questo ci ha aiutato ad avere le buone prestazioni viste oggi -aggiunge il pilota monegasco della Ferrari-. Ma dobbiamo replicare ancora domani e domenica. Siamo tutti molto vicini, oggi dovevamo mettere tutto insieme e ci siamo riusciti. Il passo era sembrato buono anche a Montreal, ma dobbiamo lavorare sulla costanza. Red Bull per ora è sempre stata più veloce il giorno della gara, ma se potremo metterli in difficoltà lo faremo e saremo contenti”.