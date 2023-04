F1: Leclerc, ‘fiduciosi di poter cominciare a fare dei risultati’

Aprile 27, 2023

Baku, 27 apr. – (Adnkronos) – “Siamo fiduciosi di poter cominciare a fare qualche risultato”. Così Charles Leclerc alla vigilia del fine settimana del Gp dell’Azerbaigian a Baku, quarta prova del mondiale di F1. Nel prossimo weekend ci saranno in palio più punti del solito data la presenza della gara Sprint con un nuovo format: “Sulla novità sono totalmente a favore, anche se non vorrei che diventasse uno standard per ciascun weekend. Sarà comunque una grande sfida su un circuito cittadino come questo”. Infine il pilota monegasco commenta l’annuncio dell’addio di Laurent Mekies, destinato a diventare team principal dell’AlphaTauri nella prossima stagione: “Non sono preoccupato, parlo sempre con Vasseur dei progetti futuri”.