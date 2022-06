F1: Leclerc, ‘non mi aspettavo la pole, entusiasta per la gara di domani’

Giugno 11, 2022

Baku, 11 giu. – (Adnkronos) – “Il giro mi è sembrato bello. Tutte le pole sono belle ma questa in particolare perché non me l’aspettavo. Pensavo che la Red Bull fosse più forte, soprattutto dopo Q1 e Q2. Faticavo a credere che potessimo essere i più veloci ma alla fine ho messo tutto insieme e sono riuscito a fare un bel giro. Sono molto contento”. Lo dice il pilota della Ferrari Charles Leclerc dopo la pole position, la sesta in stagione e la 15/a in carriera, nel Gp dell’Azerbaigian a Baku. “Gara? Sono entusiasta in vista di domani. La gestione gomme sarà importante. A livello di passo gara siamo cresciuti da quando abbiamo portato gli aggiornamenti. Domani sarà interessante”, aggiunge il 24enne monegasco.