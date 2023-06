Giugno 15, 2023

Montreal, 15 giu. – (Adnkronos) – “La macchina è stata esaminata e non c’erano problemi. A Barcellona è stato un fine settimana difficile soprattutto per me. Non siamo soddisfatti di dove siamo, ma c’è una direzione e questo mi dà fiducia e mi porta a credere nel progetto”. Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc in conferenza stampa alla vigilia delle prime due sessioni di prove libere del Gp del Canada.