Settembre 14, 2023

Marina Bay, 14 set. -(Adnkronos) – “Sarebbe una bugia dire che la classifica non c’interessa, ma la vera priorità ora è la crescita della macchina”. Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc alla vigilia delle prime due sessioni di prove libere del Gp di Singapore a Marina Bay. “Carlos Sainz ha fatto un gran lavoro a Monza ed è in grande forma. Un bene per l’intero team”, aggiunge il 25enne monegasco.