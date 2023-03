F1: Leclerc, ‘scambio con Hamilton? Amo la Ferrari e voglio vincere qui’

Marzo 16, 2023

Jeddah, 16 mar. – (Adnkronos) – “È importante chiarire bene questa cosa perché negli ultimi tempi escono tantissime voci sul nostro conto che vengono fuori dal nulla, forse per metterci in difficoltà. La squadra è unita, quello che viene detto all’esterno non deve interessarci, io amo la Ferrari e voglio tornare a vincere qui”. Il pilota della Ferrari Charles Leclerc smentisce le voci circa un suo passaggio alla Mercedes con Lewis Hamilton a Maranello, nel corso di un’intervista a Sky Sport alla vigilia del fine settimana del Gp dell’Arabia Saudita.

“Non è certo bello partire con una penalità già al secondo Gp, ma quello è il passato e noi dobbiamo andare avanti -aggiunge il 25enne monegasco-, sarà una gara in salita, ma mi piace questa sfida: noi siamo lì e la squadra sa di poter contare su di noi. Abbiamo avuto dei problemi alla Power Unit in Bahrain, ma li abbiamo capiti: credo che nel team ci siano grandi motivazioni per risalire, porteremo cose nuove per lottare con la Red Bull, voglio correre e fare di tutto per avere un buon feeling”.