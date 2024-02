F1: Leclerc, ‘sono molto eccitato, venerdì sapremo dove siamo per nuova stagione’

Febbraio 26, 2024

Milano, 26 feb. (Adnkronos) – “La stagione si prepara come ogni anno, nel migliore dei modi dal punto di vista soprattutto fisico, ma poi la cosa più importante è la gestione del tempo, 24 gare sono veramente tante. Allo stesso tempo faccio quello che amo e per 24 gare sono in macchina e sono contento. Io sono sempre eccitato a questo momento della stagione, ci sono tanti punti interrogativi, la qualifica questa volta sarà il venerdì e sapremo esattamente dove siamo e non vedo l’ora. In bocca al lupo a Sky e grazie di fare vivere la mia e la vostra passione a tutta l’Italia”. Lo ha detto il pilota della Ferrari Charles Leclerc in collegamento con Sky dal Bahrain durante la presentazione della nuova stagione motori.