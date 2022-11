F1: Leclerc, ‘voci su Binotto? Ne girano tante intorno alla Ferrari, pensiamo a lavorare’

Novembre 17, 2022

Abu Dhabi, 17 nov. -(Adnkronos) – La Formula 1 corre verso il suo ultimo GP stagionale ad Abu Dhabi, così come corrono i rumors che riguardano sia il box della Ferrari che quello della Red Bull. Per la Rossa a tenere banco sono le voci sul futuro del team principal Binotto, che però la Scuderia ha prontamente bollato come infondati. “Le voci su Binotto? Ci sono sempre rumors che circondano la Ferrari – ha detto Charles Leclerc in conferenza stampa – noi dobbiamo solo concentraci sul lavoro. Credo che la gente tenda a dimenticare da dove arriviamo, ma noi dobbiamo solo badare al lavoro e non alle voci. Quanto alle prestazioni, veniamo da alti e bassi. In Brasile abbiamo avuto un incidente, ma il passo era buono. Dopo due anni difficili, speriamo di chiudere tornando a lottare per la vittoria. Anche se pensiamo al campionato 2023”.

Infine un saluto a Sebastian Vettel, giunto all’ultima gara della carriera. “Seb ha raggiunto tutto in questo sport – dice Leclerc sull’ex compagno di squadra – Ricordo una volta quando lavoravo al simulatore, che è un compito duro, ricevetti una sua lettera di ringraziamento per quanto fatto. C’è sempre stato quando ho attraversato un momento difficile, ci mancherà e sono certo che si godrà il tempo con altre cose che lo renderanno felice”.