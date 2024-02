F1: Marko (Red Bull), ‘Verstappen al posto di Hamilton in Mercedes? No, ha buona memoria’

Febbraio 15, 2024

Londra, 15 feb. (Adnkronos) – Helmut Marko, consulente motorsport della Red Bull, ritiene che il passaggio di Max Verstappen alla Mercedes come successore di Lewis Hamilton dopo questa stagione sia fuori questione. Alla domanda se non sia preoccupato che Verstappen possa vacillare se la squadra ufficiale tedesca di Formula 1 gli facesse un’offerta, Marko ha risposto al portale austriaco oe24.at: “No, ha una buona memoria”. Sono successe troppe cose in passato, ha detto l’80enne di Graz, in Austria, ricordando l’incidente del 2021 nella gara di casa di Hamilton a Silverstone.

Dopo una collisione con Hamilton, Verstappen è uscito di pista e si è schiantato contro un muro di pneumatici ad alta velocità. Hamilton vinse il Gran Premio di Gran Bretagna. Marko ha parlato anche del “tumulto della finale di Abu Dhabi. Questo è profondo”. A soffrire però è stato Hamilton nell’ultima e decisiva gara del 2021 sul circuito di Yas Marina, quando l’allora direttore di gara assicurò che lo scontro finale tra i due rivali per il titolo avvenisse dopo una fase di safety car. Verstappen si è assicurato la vittoria e il titolo con una manovra di sorpasso nell’ultimo giro della gara. Vincerà nuovamente il campionato del mondo nel 2022 e nel 2023.

Il rivale Hamilton correrà contro Verstappen, il cui contratto con la Red Bull durerà fino al 2028, per l’ultima volta quest’anno su una Mercedes. Hamilton si avvarrà di una clausola di uscita dopo questa stagione e guiderà per la Ferrari dal 2025. Alla domanda su come Verstappen abbia reagito all’annuncio del cambio, Marko ha detto: “Era semplicemente divertito”. Dopo che martedì la Ferrari ha presentato la nuova vettura per la prossima stagione e mercoledì la Mercedes, giovedì sarà la volta della Red Bull.