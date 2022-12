F1: McLaren, Andrea Stella nuovo team principal

Dicembre 13, 2022

Woking, 13 dic. – (Adnkronos) – Andrea Stella è il nuovo team principal della McLaren. Lo annuncia il team di Woking con una nota sul proprio sito ufficiale. Stella prende il posto di Andreas Seidl che sarà nuovo Ceo di Alfa Romeo, che è ancora senza sostituto dopo la partenza di Frederic Vasseur in direzione Ferrari.

Stella è laureato in ingegneria aerospaziale e ha conseguito un dottorato di ricerca in ingegneria meccanica. Il 51enne umbro è un uomo chiave del team McLaren fin dal 2015, ha lavorato come Head of Race Operations, Performance Director e, dal 2019, come Executive Director Racing. Ha iniziato la sua carriera con quindici anni in Ferrari. Tra i suoi incarichi quello Performance Engineer per Michael Schumacher e Kimi Räikkönen (2002-2008) e poi come Race Engineer per Räikkönen e Fernando Alonso (2009-2015).