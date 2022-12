F1: McLaren, Palou pilota di riserva per il 2023

Dicembre 1, 2022

Roma, 1 dic. – (Adnkronos) – La McLaren ha ufficializzato il pilota di riserva in vista del Mondiale 2023. Si tratta di Alex Palou, già campione della Indicar Series nel 2021, categoria in cui continuerà a correre. Il 25enne spagnolo ha già preso parte a una sessione di prove libere al Gran Premio degli Stati Uniti con la McLaren, oltre a guidare la MCL35M a Barcellona e Spielberg come parte del programma di test di sviluppo dei piloti del team. Palou vanta ad oggi quattro vittorie e 15 podi in Indycar, dove è diventato il primo pilota spagnolo a vincere il campionato. “Sono entusiasta di far parte del team McLaren come uno dei loro piloti di riserva nel 2023 -ha detto Palou-. Sono stato al volante sia della MCL35M che della MCL36 ed è stata una grande esperienza, quindi non vedo l’ora del coinvolgimento con l’auto del prossimo anno. Non vedo l’ora di continuare il mio sviluppo come pilota e apprezzo la fiducia che la McLaren ha in me con questo nuovo ruolo il prossimo anno”.

“Il team è lieto di avere Alex a bordo come uno dei nostri piloti di riserva per la prossima stagione – ha spiegato Andreas Seidl, Team Principal della McLaren -. Siamo rimasti impressionati dalla sua sessione di FP1 ad Austin e dai suoi test di sviluppo dei piloti quest’anno. Finora ha ottenuto molti risultati importanti nel motorsport, in particolare il campionato Indy 2021, quindi è fantastico poter espandere il suo ruolo nel team e non vediamo l’ora di lavorare più a stretto contatto con lui”. Sempre in casa McLaren, da segnalare il primo giorno in fabbrica per Oscar Piastri. L’australiano, il cui passaggio dall’Alpine aveva scatenato una controversia giuridica finita davanti al tribunale della Fia, è arrivato a Woking, come evidenziato dai social del team britannico. Piastri aveva debuttato a bordo della McLaren nella giornata di test ad Abu Dhabi, che aveva chiuso la stagione 2022.