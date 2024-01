F1: McLaren presenta la nuova livrea

Gennaio 17, 2024

Woking, 17 gen. – (Adnkronos) – La McLaren svela sui suoi profili social la nuova livrea della vettura 2024 che sarà ancora affidata a Lando Norris e Oscar Piastri nel campionato di F1 che scatta a marzo in Bahrain. La livrea della scuderia di Woking porta i colori sgargianti del team: la papaya, che domina, e l’antracite nero carbonio. Si nota l’assenza delle parti azzurre che erano presenti sulla vettura 2023. Per la presentazione ufficiale c’è da attendere, il 14 febbraio, data che è però ancora in attesa di ufficialità.