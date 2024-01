F1: Mercedes, Wolff firma accordo per rimanere Team Principal per prossime 3 stagioni**

Gennaio 15, 2024

Londra, 15 gen. (Adnkronos) – Toto Wolff rimarrà come team principal e amministratore delegato della Mercedes F1 dopo aver firmato un nuovo contratto che coprirà le prossime tre stagioni. L’austriaco, che possiede un terzo delle quote del team di Formula Uno, ha annunciato il nuovo accordo dopo un incontro con gli altri azionisti Ineos e Mercedes-Benz. Wolff supervisiona la gestione quotidiana dell’operazione dal 2013 e ritiene di rimanere la persona più adatta per questo lavoro.

Il 52enne, che ha guidato la Mercedes a otto campionati costruttori consecutivi dal 2014 al 2021, ha dichiarato al Daily Telegraph: “Alla fine, come azionista, voglio il miglior ritorno sull’investimento, il ritorno sull’investimento è vincente. Non cercherò di mantenere una posizione in cui penso che qualcuno farà meglio di me. Mi assicuro di avere persone intorno che possano dirmi il contrario. Alla fine noi tre abbiamo deciso: ‘Facciamolo ancora’. Faccio parte di questa squadra in varie funzioni. Sono un co-azionista. Sono nel consiglio di amministrazione. Queste sono cose che non cambieranno qualunque sia il ruolo esecutivo o non esecutivo che ricopro”.

“Ma mi sento bene. Il rischio per me è sempre più noia che burnout. Ed è per questo che abbraccio le sfide che abbiamo oggi, anche se a volte sembrano molto, molto difficili da gestire”, ha aggiunto Wolff. L’annuncio pone fine alle speculazioni sul futuro di Wolff nel ruolo di team principal. La squadra ha confermato che svelerà la sua nuova vettura per il 2024, che sarà guidata da Lewis Hamilton e George Russell, a Silverstone il 14 febbraio.