F1: Minardi, ‘Hamilton in Ferrari? Fulmine a ciel sereno, ora difficile gestire Sainz per il 2024’

Febbraio 2, 2024

Roma, 2 feb. – (Adnkronos) – “Non mi l’aspettavo proprio, è stato un fulmine a ciel sereno. Ora però mi chiedo come faranno a gestire un intero anno Carlos Sainz, stesso problema che avrà la Mercedes con Hamilton. Non è semplice collaborare con un pilota che sai già che andrà via”. Così all’Adnkronos Gian Carlo Minardi commenta il passaggio di Lewis Hamilton dalla Mercedes alla Ferrari dalla stagione 2025. “Sulle qualità di Hamilton nessuno può dubitare, non si vincono 7 titolo mondiali per caso -sottolinea il fondatore del team Minardi-. Per quanto riguarda l’età non credo sia un problema, lo dimostra Fernando Alonso che a 42 anni è ancora un top driver e Hamilton è fatto della stessa ‘pasta’ di Fernando. La Ferrari dovrà però pensare a fare una macchina competitiva per potersela giocare con un avversario tosto come la Red Bull”. L’imprenditore romagnolo non vede problemi nella gestione di due piloti veloci come Charles Leclerc e Hamilton. “I top team devono avere due piloti forti, il team principal dovrà fare un buon lavoro ma non vedo particolari rischi”.