F1: Ralf Schumacher, ‘Hamilton in Ferrari? Non lo ha fatto per imitare Michael’

Febbraio 1, 2024

Roma, 1 feb. – (Adnkronos) – “Non lo ha fatto per imitare Michael”. Così Ralf Schumacher, fratello del 7 volte campione del mondo di F1, commentando la scelta di Lewis Hamilton di voler chiudere la carriera alla guida della Ferrari. “Penso che possa essere la scelta giusta per Lewis -prosegue l’ex pilota della Williams a Sky Uk- . Ci sono tanti piloti che vorrebbero guidare una Ferrari prima di terminare la carriera e lui è uno di quelli”. Decisivo il ruolo di Fred Vasseur, team principal della scuderia di Maranello: “Senza dubbio è stato un fattore chiave nella sua scelta. Non ho ancora parlato con Lewis, ma non credo che lo faccia perché lo ha fatto Michael. Penso l’abbia fatto per tutto quello che la Ferrari rappresenta nella storia della Formula 1 e per vincere un altro titolo”.