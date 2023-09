F1: Sainz a podio a Monza ma in quota Leclerc rimane avanti nel testa a testa in casa Ferrari

Settembre 5, 2023

Roma, 5 set. – (Adnkronos) – Non solo in pista: il duello ravvicinato visto a Monza tra Carlos Sainz e Charles Leclerc continua anche nella classifica piloti di F1. Lo spagnolo ha centrato il primo podio stagionale, ma in quota è il monegasco il favorito nel testa a testa di casa Ferrari: gli analisti di Better e Newgioco, infatti, concordano nell’assegnare al classe ’97 la quota di 1,50 nei confronti dello spagnolo, che a sua volta rimane stabile a 2,40. Tutto ciò nonostante sia il madrileno a comandare in classifica con 6 punti sul compagno di squadra. Con il risultato di Monza, la Ferrari ha scavalcato l’Aston Martin prendendosi la terza posizione nella classifica dei costruttori, e mette ora nel mirino la Mercedes. Impresa ritenuta molto complicata, considerando che lo svantaggio da recuperare è pari a 45 punti con otto Gran Premi ancora da disputare: le Frecce d’Argento vedono il secondo posto a 1,18, mentre il sorpasso della Ferrari vale 4,25 la posta giocata.