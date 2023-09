F1: Sainz, ‘buon passo della Ferrari, sono stato sacrificato per Leclerc’

Settembre 24, 2023

Suzuka, 24 set. – (Adnkronos) – Dopo il trionfo a Singapore, Carlos Sainz chiude al 6° posto il Gp del Giappone, penalizzato anche da una strategia in cui la Ferrari ha protetto la quarta posizione di Charles Leclerc. Un pit stop che è costato un posto allo spagnolo, passato da Hamilton. “Sono contento della partenza e del passo gara, era davvero buono con tutti i problemi che avevo avuto sabato -spiega lo spagnolo-. Avevo ritmo in generale, peccato l’ultima sosta che mi ha fatto perdere la posizione. Avevo qualche secondo di vantaggio e li ho persi con Hamilton, sono stato sacrificato per Charles che era davanti a me ed è stato fermato prima di me. Era legale quello che voleva fare la Mercedes, ma non ha funzionato. Se fanno perdere me con il mio gioco del DRS, ci sarei rimasto male”.