F1: Sainz, ‘difficile guidare senza fiducia, ho limitato i danni’

Aprile 29, 2023

Baku, 29 apr. – (Adnkronos) – “Non ho feeling, ho limitato i danni. E’ un weekend difficile e strano, intenso dal punto di vista mentale. E’ difficile guidare una macchina senza fiducia in una pista come questa”. Queste le parole di Carlos Sainz dopo il 5° posto nella gara sprint di Baku. “Sto cambiando il mio stile di guida per avvicinarmi a quello di Leclerc, ma essendo in parco chiuso siamo incastrati in questa situazione -aggiunge il pilota spagnolo della Ferrari al microfono di Sky Sport-. In qualifica il nuovo set up sta pagando, la macchina è molto veloce sul giro secco. In gara invece non ho visto grandi progressi, le Red Bull erano chiaramente davanti e le Mercedes non avevano degrado. Su quello ci sarà ancora da lavorare”.