F1: Sainz, ‘inizio difficile in Bahrain ma la Ferrari non è in crisi’

Marzo 16, 2023

Jeddah, 16 mar. – (Adnkronos) – “In Bahrain abbiamo vissuto un weekend difficile, non potevamo fare di più ma è stata solo la prima gara. Il 2022 ha insegnato che non è importante come inizi ma come finisci”. Così il pilota della Ferrari Carlos Sainz in conferenza stampa alla vigilia del secondo fine settimana del mondiale di F1, in Arabia Saudita. “Il problema di Leclerc in Bahrain ci ha colto di sorpresa, è stata una brutta situazione ma ora possiamo solo guardare avanti -aggiunge lo spagnolo-. Qui a Jeddah spero nel podio, è una pista diversa e avremo anche un’ala diversa dal Bahrain, credo saremo più competitivi. Voglio essere più ottimista e pensare che avremo opportunità di andare sul podio. L’inizio della stagione è stato complicato, ma stiamo prendendo le misure giuste per migliorare. Sono certo che faremo un buon lavoro in termini di sviluppo nel corso della stagione. Le cose vanno meglio di come si è letto sui giornali dopo le voci dei giorni scorsi, noi sappiamo cosa fare e siamo fiduciosi. Siamo i primi a non essere contenti per il risultato in Bahrain, ma sono sorpreso perché c’è chi ha parlato di crisi in Italia”.