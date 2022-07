F1: Sainz, ‘la vittoria di Silverstone mi ha dato ancora più fame’

Luglio 7, 2022

Spielberg, 7 lug. – (Adnkronos) – “È difficile da spiegare quello che succede dentro la tua testa quando riesci a conquistare la prima vittoria in carriera in F1. Posso solo dire che è stata una sensazione grandiosa, pian piano mi sto abituando in questi giorni. Allo stesso tempo, tornando subito in pista non c’è molto tempo per pensarci, si ricomincia subito con l’Austria. Se c’è qualcosa che questa vittoria mi ha dato è ancora più fame per riprovarci ancora il prima possibile e continuare a lottare per un nuovo primo posto“. Così il pilota della Ferrari, Carlos Sainz in conferenza stampa alla vigilia del fine settimana del Gp d’Austria, che arriva ad una settimana dal suo trionfo a Silverstone, il primo in F1.

“L’accoglienza è stata grandiosa, avevo già pianificato di tornare a Maranello, ho avuto la possibilità di girare con la triposto a Fiorano con i miei amici -aggiunge lo spagnolo-. Hanno passato le giornate con me e abbiamo festeggiato un po’. È stata una bella esperienza anche per loro, perché non avevano mai visitato Maranello e per coincidenza lo hanno fatto proprio quando ho vinto”. “Per quanto riguarda il weekend, come tutti sapete ci sarà la sprint, dunque sarà un fine settimana molto intenso. Dalle PL1 andremo subito in qualifica, cercando di azzeccare l’assetto, e poi avremo due gare da fare. Qui di solito ci sono delle belle gare con tre zone DRS. Abbiamo visto a Silverstone quanto il DRS sia importante e quanta scia ci sia con queste vetture. Se le gare normalmente sono belle in Austria mi immagino cosa possano essere quest’anno, sarà una battaglia intensa“, conclude Sainz.