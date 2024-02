F1: Sainz, ‘lascio Ferrari dopo il 2024 ma quest’anno darò tutto per squadra e tifosi’**

Febbraio 1, 2024

Maranello, 1 feb. – (Adnkronos) – “Facendo seguito alle notizie di oggi, Scuderia Ferrari ed io non continueremo insieme alla fine del 2024. Abbiamo ancora una lunga stagione davanti a noi e, come sempre, darò tutto per la squadra e per i tifosi di tutto il mondo. Annunceremo notizie sul mio futuro quando sarà il momento”. Così Carlos Sainz, in una nota, dopo l’ufficialità dell’arrivo alla Ferrari di Lewis Hamilton a partire dalla stagione 2025.