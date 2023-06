F1: Sainz, ‘Red Bull dominante e noi lontani da dove vorremmo essere’

Giugno 7, 2023

Madrid, 7 giu. – (Adnkronos) – “Non siamo dove vorremmo essere, la Red Bull domina noi dobbiamo migliorare, siamo i primi a essere autocritici”. Lo dice il pilota della Ferrari Carlos Sainz commentando il difficile inizio di stagione della scuderia di Maranello. “E’ stato un anno iniziato in modo complicato -dice lo spagnolo ai microfoni di El Laeguero, programma di Cadena Ser-. La macchina che ha realizzato la Red Bull è dominante e la Mercedes sembra aver trovato la giusta direzione. In Ferrari non siamo dove vorremmo essere, siamo i primi ad essere autocritici e stiamo lavorando per migliorare. Questo è quello che c’è al momento e ci concentriamo per ottenere il massimo da esso”.

In questo momento la Red Bull di Max Verstappen è su un altro pianeta. “Non devi essere un genio per sapere che la Red Bull è molto difficile da raggiungere in questa stagione, il che non significa che la Ferrari non possa farlo. Ci proveremo, così come proveremo a vincere le gare”.

A Barcellona, partito in prima fila con il secondo tempo Sainz ha chiuso quinto: “Prima della gara ero relativamente fiducioso. Ma ho sentito che sarebbe stato difficile per noi rimanere sul podio. Siamo arrivati; quinti in un fine settimana difficile. Stiamo guidando ad un livello molto alto, ma la macchina… Penso che Barcellona sia il peggior circuito per la Ferrari. Mi fa rabbia che il Gran Premio di casa sia così per la nostra vettura. Il Canada è il contrario, andrò lì per il podio”.