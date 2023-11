F1: Sainz, ‘Red Bull e McLaren di un altro pianeta’

Novembre 5, 2023

San Paolo, 5 nov. – (Adnkronos) – “E’ stata una gara finita dove meritavamo. L’Aston Martin era più veloce di noi, in questo tipo di piste recuperano ritmo. Red Bull e McLaren sono di un altro pianeta. Abbiamo avuto problemi in partenza con la frizione, forse potevamo lottare con Stroll e guadagnare una posizione. Sapevamo che con questo tipo di curve come Zandvoort facciamo fatica e lo sapevamo. Andiamo veloci in qualifica, ma 71 giri su questa pista sono lunghi per noi su un circuito così”. Così il pilota della Ferrari Carlos Sainz, al microfono di Sky Sport, dopo il 6° posto nel Gp del Brasile.