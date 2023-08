F1: Sainz, ‘sogno un podio a Monza per i nostri tifosi’

Agosto 30, 2023

Monza, 30 ago. – (Adnkronos) – “Una sensazione speciale qui, c’è più gente dell’anno scorso anche se non stiamo andando meglio della scorsa stagione: questo succede solo a Monza. Soprattutto nei momenti difficili i tifosi fanno la differenza, spingendo noi piloti ma non solo, anche tutti gli ingegneri. Questo ci spingerà per l’anno prossimo per essere competitivi e tornare a vincere, che è quello che vogliamo in Ferrari”. Così il pilota della Ferrari Carlos Sainz allo store Ray-Ban di Milano dove ha incontrato i tifosi del Cavallino alla vigilia del Gp d’Italia a Monza, un Gp che negli ultimi cinque anni ha avuto cinque vincitori diversi: “Forse tocca a noi…Le gare bisogna correrle, noi siamo qui per provare ad arrivare sul podio e vincere. Io prima delle gare sono sempre positivo, in Formula 1 soprattutto a Monza andremo con delle aspettative”, aggiunge il 28enne spagnolo.

“Monza è una pista così speciale che abbiamo visto dei team non andare forte su altri circuiti e poi arrivare forti qui: dobbiamo arrivare al weekend provando a fare di tutto -sottolinea Sainz a Sky Sport-. Io sono stato sul podio nel 2020 ma senza gente intorno per il covid, mi piacerebbe provare a vedere com’è il podio a Monza con tutta la gente. Mi sono riposato due giorni per arrivare a Milano e poi a Monza con tutte le energie: è un weekend speciale, farò tutto il possibile per sfruttare la possibilità pensando a quanto sono fortunato a essere pilota della Ferrari”. Se anche Verstappen ha dei punti deboli? Tutti sbagliano se riusciamo a metterlo sotto pressione. Il problema è che non ha molta pressione. Anche dove poteva sbagliare hanno fatto un lavoro perfetto ma credo che dobbiamo metterli sotto pressione”.